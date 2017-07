Bielsa prefiere acomodarse las medias que celebrar el gol Lille, su nuevo equipo en Francia [VIDEO]

El apodo 'Loco' no lo tiene gratis. Un día podemos ver a Marcelo Bielsa perder la cabeza con sus jugadores y al otro simplemente convertirse en una torre de hielo. El estudioso técnico argentino tuvo una singular reacción en su debut con triunfo 2-0 con el Lille de Francia. ¡Mira el video!



Todo pasó en el primer gol que marcó su equipo el Lille, de la Primera División francesa. Marcelo Bielsa y su comando técnico siguieron la jugada, pero cuando su pupilo anotó el tanto ante Stade de Reims, el DT solo atinó a acomodarse las medias mientras el resto celebraba.



Ni un apluso ni sonrisa. Seguramente para Marcelo Bielsa este gol no tiene mucha importancia si su once no está jugando como él quisiera. Sin duda, una particular forma de asumir el rol de técnico en un equipo.



Si bien fue un amistoso, el partido significó su debut con triunfo previo al arranque de la liga de Francia, que iniciará el próximo 6 de agosto. Lille enfrentará al Nantes.

El gol del argentino Ezequiel Ponce para el 2-0 de Lille sobre Reims. ¡Debut con victoria para Marcelo Bielsa! pic.twitter.com/HqDzWcOMTX — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) 15 de julio de 2017