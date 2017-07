Boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo: DJ reveló qué hizo Shakira cuando puso tema 'La bicicleta' [VIDEO]

La boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo sigue dando que hablar en todo el mundo. Y es que días después de la ceremonia empezaron a salir los protagonistas para revelar algunos detalles de lo ocurrido en Rosario, Argentina. ¿Qué dijo el DJ que contrataron para la fiesta?



Danilo Michaut, es el nombre del DJ argentino que puso a bailar a todos los invitados de la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. "Es algo muy lindo que me pasó. Llevo 20 años trabajando y esta fiesta fue lo mejor. Llegué por medio de la chica que estuvo en la organización de la fiesta. Ya me conocían como trabajaba", contó a una radio local.



El DJ también reveló qué hizo la cantante Skakira cuando puso su tema con Carlos Vives, "La bicicleta". "Ella en ese momento se levantó del salón, quizás fue al baño. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella".





"Me sorprendió que tanta gente importante sea tan divertida, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias. Me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida", añadió Danilo Michaut.



"Bailaron todos y hasta lo levantaron a Messi. Puse cumbia, rock nacional, reggeton y variado", sentenció el DJ rosarino.