Bolivia vs. Chile: Bolivianos pifiaron himno chileno en la previa del partido [VIDEO]

Bolivia vs. Chile. La FIFA podría castigar a Bolivia debido al mal comportamiento de sus hinchas al no respetar el Himno Nacional de Chile, el mismo que fue pifiado apenas sonó en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Los bolivianos en una clara falta de respeto, apenas escucharon la tonada del himno de Chile, empezaron a pifiar para que este no se escuche, mientras los jugadores chilenos ni se inmutaban y seguían cantando.



Bolivianos pifiaron con roche el himno de Chile en La Paz

En las redes sociales, los hinchas chilenos lamentaron la falta de respeto de Bolivia, pero eso llevó a que empezaran las burlas hacia el país altiplánico, sobre todo por el parecido de su himno con el de Chile.



El Bolivia vs. Chile se juega en el estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Los chilenos necesitan un triunfo para seguir soñando con la posibilidad de la clasificación directa al mundial.

Perú nos robó el pisco y Bolivia nos robó el himno. Linda la wea — Enciclopedia Chilena (@EnciclopediaCL) 5 de septiembre de 2017

- Cómo te llamas?

- Bolivia.

- Mucho gusto, Bolivia. Qué nos cantarás?

- Un cover del himno chileno. — LaRojaDeTodos.cl (@larojadetodos) 5 de septiembre de 2017