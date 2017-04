Borussia Dortmund se solidarizó con Bartra: Salió con estas camisetas previo al partido con Mónaco [FOTOS]

Los jugadores del Borussia Dortmund salieron al campo con una camiseta en apoyo a su compañero Marc Bartra, herido ayer en el ataque al autobús del equipo, previo al choque contra Mónaco por los cuartos de final ida de la Champions League. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO.



"Mucha fuerza, estamos contigo", dice la camiseta en castellano en la que aparece también el rostro serigrafiado del defensa español.



El estadio entero coreó el nombre de Bartra cuando el once de Borussia Dortmund comenzó a calentar en el campo y entonó la canción "You'll never walk alone", un clásico de la afición del equipo amarillo.



En el perfil del club alemán en la red social Twitter se ha impulsado la etiqueta "Volvemos por Bartra".



Por su parte, Bartra aprovechó su perfil en la red social Instagram para asegurar que tras ser operado la pasada madrugada se encuentra "mucho mejor" junto a una imagen en la que aparece con el brazo derecho inmovilizado y una venda en la muñeca izquierda, pero sonriente y mostrando el pulgar hacia arriba.



"Muchas gracias a todo el mundo por los mensajes de apoyo! Toda mi fuerza a mis compañeros, afición y todo el @bvb09 para el partido de esta noche!", escribió el defensa en Vippter.



El conjunto alemán se enfrenta a partir de las 18.45 hora local y entre fuertes medidas de seguridad al Mónaco en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El partido fue cancelado ayer a última hora, después de que el autobús del Borussia Dortmund fuese atacado con explosivos a la salida de su hotel de concentración.



Las autoridades explicaron que se produjeron tres graves explosiones, con un radio de alcance de más de cien metros, y que los artefactos contaban con metralla.



La fiscalía federal ha calificado de atentado "terrorista" los hechos, ha detenido a un sospechoso del "espectro islamista" e investiga tres notas idénticas que, de ser auténticas, confirmarían la hipótesis islamista.

#ChampionsxFOX - El Borussia Dortmund salió a la entrada en calor con una remera que dice: "MUCHA FUERZA", dedicada a Marc Bartra pic.twitter.com/jhiqcLphtw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de abril de 2017