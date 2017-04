Borussia Dortmund: Técnico Thomas Tuchel no quería jugar tan pronto ante Mónaco tras ataque a bus

El entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, dijo que su equipo se sintió ignorado por las autoridades del fútbol al verse obligado a jugar contra el Mónaco el miércoles, menos de 24 horas de que el bus que lo trasladaba al estadio fuera atacado con explosivos.



La ida de los cuartos de final de la Champions League entre el equipo alemán y el francés fue pospuesto el martes luego de las tres explosiones que sacudieron al bus del equipo local en su camino entre el hotel y el estadio y dejaron herido al defensor español Marc Bartra.



El partido finalmente se jugó el miércoles y el Mónaco se quedó con un importantísimo triunfo 3-2 como visitante.



La UEFA dijo que tomó la decisión tras consultar a los dos equipos, pero Tuchel sostuvo que sus futbolistas no pudieron opinar.



"Nunca nos preguntaron. Nos avisaron a través de un mensaje de texto que habían tomado la decisión en Suiza", sostuvo el DT tras el partido. "Cuando nos dijeron 'juegan mañana' nos sentimos totalmente ignorados".



"Nos habría gustado tener más tiempo para recuperarnos. Esto nos hace sentir impotencia, uno siente que todo debe seguir en marcha y que lo demás no importa nada", agregó.



Tuchel destacó que habló seriamente con sus jugadores. "Los insté a tomarse el partido en serio, pero el fútbol no es lo más importante en el mundo", explicó.