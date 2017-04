Borussia Dortmund vs. Mónaco: Mira el autogolazo que hizo llorar a las 'Abejas' [VIDEO]

AS Mónaco ha conmocionado a toda Alemania. Los 'Príncipes' hacen de las suyas en la Champions League y, esta vez, están dando la sorpresa en casa del Borussia Dortmun que ha visto impotente como su arco ha caído en dos ocasiones, un resultado que podría sentenciar su suerte de cara a las semifinales.



AS Mónaco abrió la cuenta con un tanto del chico de moda en el principado Kilian Mbappé a los 19' del primer tiempo. Pero lo que so se esperaban los hinchas del Borussia Dortmund era un segundo tanto en contra.



El triunfo con comodidad para AS Mónaco llegaría con un autogol del volante Sven Bender (39') quien en su intento por despejar un balón dentro de su área y evitar que la pelota llegue hasta Radamel Falcao, se arrojó en 'Palomita', clavándola en su propia valla.



El colombiano Radamel Falcao, estaba listo para conectar ese balón, pero ante el error igual celebró este gol que le brinda la comodidad a AS Monaco, que perdió además un penal en los pies del brasileño Fabinho Tavares .