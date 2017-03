Brasil es el primer clasificado al Mundial de Rusia 2018 de la mano de Neymar [FOTOS]

Con el sello de Neymar, protagonista a pesar de no ser el mejor de sus partidos con la 'Canarinha', la selección brasileña goleó 3-0 a Paraguay y anticipó su clasificación para el Mundial de Rusia 2018.



El astro del Barcelona volvió a lucir este martes el brazalete de capitán y su liderazgo dentro de la cancha se sintió desde los primeros minutos, cuando hilvanó las jugadas de peligro sobre la portería guaraní defendida por Anthony Silva.



Cuando su nombre fue anunciado por parte del presentador oficial del estadio Arena Corinthians en el momento de anunciar la alineación titular los más de 44.000 aficionados que se congregaron en el escenario no escondieron su preferencia por el '10'.



A los cuatro minutos, después de una jugada con Roberto Firmino, Neymar sufrió una falta de Bruno Valdez y propició la primera tarjeta amarilla para el seleccionado paraguayo.



En el cobro de la falta, el propio Neymar sirvió para que Paulinho, con golpe de cabeza, generase la primera opción de gol para el combinado del técnico Adenor Leonardo Bachi 'Tite', el otro ovacionado de la noche y que como exitoso técnico del Corinthians en los últimos años dirigía en casa.



Con ocho minutos, Neymar ya había sufrido tres faltas y la defensa paraguaya no conseguía descubrir la forma de parar al punzante delantero del Barça.



Después, en una falta bastante lejos de la portería paraguaya, Neymar arriesgó con un cobro directo que fue atajado por Silva, quien era exigido así por primera vez en el partido.



Pasó un lapso de tiempo y el protagonismo fue de otros jugadores, dejando a Neymar casi que limitado a los cobros de tiro de esquina, pero en los minutos 22 y 23 volvió a ser víctima de las faltas, esta vez cometidas por Rodrigo Rojas y Hernán Pérez.



En el minuto 25, de nuevo con pelota quieta, Neymar volvió a exigir a Silva y cinco minutos después un cruzamiento en una descolgada suya arrancó un grito de 'casi gol' de la afición.



Neymar no participó del primer tanto, convertido por Philippe Coutinho, pero en el segundo tiempo fue protagonista nuevamente, con unas de 'cal' y otras de 'arena', pero siempre en el papel principal de lo que fue la 'película' del Brasil 3, Paraguay 0.



De nuevo con arrancadas en velocidad y un 'casi gol' a los 59 minutos, el hijo célebre de la ciudad paulista de Mogi das Cruzes fue quien puso el acelerador de la Canarinha en el inicio del segundo tiempo.



Un minuto después, el mismo Neymar fue derribado en el área por Rojas y el juez peruano Víctor Carrillo decretó un penalti.



Su siempre estilo de un frenazo antes de patear no surgió efecto esta vez para desviar la atención de Silva, quien atajó el cobro para desespero de la afición brasileña.



Sólo que Neymar no quería ser el 'villano' de la película y como el líder innato que es no bajó la guardia y siguió orquestando las mejores jugadas y en una descolgada por izquierda volvió a demostrar velocidad, regateo y precisión en la definición para poner el 2-0 y redimirse rápidamente en el minuto 63.



Cuando la tribuna le retribuía con un "ole le, ola la, dale Neymar", un demorado banderazo de uno de los asistentes arbitrales para marcar un fuera de lugar ahogó el grito de un tercer gol que el delantero ya celebraba con el banderín que señala el tiro de esquina en un gesto con posición de francotirador.



Y de Neymar nació el tercer gol, al iniciar con Coutinho la jugada que terminó en los pies de Marcelo y sentenció el 3-0 para Brasil.



El delantero suma así 52 goles en los 77 partidos con la selección brasileña y con los seis en la actual eliminatoria se pone como el goleador del equipo, que en agosto reaparecerá por la jornada número quince cuando Brasil visite a Colombia, segundo con 24 puntos, en Barranquilla.

