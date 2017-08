Brasil vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Eliminatorias Rusia 2018

Brasil vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO. La 'canarinha' recibe este jueves al 'tricolor' por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Arena do Gremio de Porto Alegre. El partido comenzará a las 7:45 p.m. (hora de Perú y Ecuador) y será transmitido por Movistar Deportes. En Brasil va a las 9:45 p.m. ¡No te pierdas las incidencias en Trome.pe!



Brasil es la única selección de esta eliminatoria que ya está clasificada a Rusia 2018 gracias a 8 victorias consecutivas en los últimos 8 partidos. Esto desde que 'Tite' tomó las riendas del cuadro brasileño. Por tanto, Ecuador la tendrá difícil en condición de visita frente al equipo de Neymar, Gabriel Jesús, Dani Alves, Marcelo, y el resto de cracks.

Justamente fue ante Ecuador que empezó esta gran racha de Brasil en las Eliminatorias Rusia 2018. En Quito, los de 'Tite' golearon 3-0 con doblete de un debutante Gabriel Jesús y dieron pie al renacimiento de la 'canarinha' luego del algunos resultados negativos en las primeras jornadas del torneo de la Conmebol.



Pese a que Brasil ya tiene los boletos para Rusia 2018, el plantel no piensa en relajarse en los 4 partidos que restan para el final de las Eliminatorias. Ante Ecuador buscarán alargar su buen momento y dar una buena imagen ante sus hinchas que, seguro llenarán el Arena do Gremio de Porto Alegre.



Igual, habrá futbolistas de Brasil que se jugarán la posibilidad de tener un lugar en el equipo de 'Tite' para estar en Rusia 2018. Pues, como sabemos, el universo de jugadores seleccionables es inmenso en el país de la zamba.



Todo lo contrario pasa con Ecuador. El 'Tricolor' buscará hacer su mejor partido para, al menos, robar un punto a Brasil, ya que marchan sextos en la tabla con 20 puntos, fuera de clasificación si la Eliminatoria terminase hoy.



Esto, sabiendo que en la próximo fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 recibirán a Perú, un rival directo que también lucha por ese quinto lugar que los lleve al repechaje. Los de Quintero enfrentarán en la última fecha doble de clasificación a Chile y Argentina. Están sin margen de error.



Brasil vs Ecuador: Alineaciones probables



Brasil: Allison; Dani Alves, Marquinhos, Joao Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho, Willian; Neymar, Phillipe Coutinho, Gabriel Jesus.



Ecuador: Banguera; Valencia, Arboleda, Achilier, Ramírez; Oyola, Noboa, Ayoví; Enner Valencia, Caicedo, Felipe Caicedo.