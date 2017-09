Bronca en el clásico: Alexis Gómez se pasó de vivo, no respetó Fair Play y se armó el lío [VIDEO]

Alexi Gómez no respetó el Fair Play (Juego limpio) en el clásico Alianza Lima vs Universitario por la fecha 2 del Torneo Clausura y provocó la ira de los jugadores blanquiazules.



Alexi Gómez ejecutó un lateral en ataque cuando la pelota había sido lanzada fuera del campo para la atención del volante de Alianza Carlos Ascues, quien estaba lesionado en campo contrario.



No obstante, el jugador crema le dio un pase a Luis Tejada, quien definió ante el golero Daniel Prieto. Esto motivó la primera reacción de Rinaldo Cruzado que se le fue encima Gómez.



Todos los jugadores reaccionaron ante la situación y se vinieron los empujones, jalones e insultos desde Alianza Lima y Universitario. Afortunadamente, las cosas se calmaron y el partido se reinicio.

