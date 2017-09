Fútbol uruguayo: Esta brutal agresión a una árbitra motivo la suspensión de todos los torneos

Hinchas agredieron a una árbitra durante un partido entre las divisiones formativas Sub 19 del fútbol uruguayo. El hecho generó rechazo y como consecuencia se suspendió todos los torneos y las actividades del gremio arbitral.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendió toda la actividad prevista para este domingo, tras el paro de la gremial de árbitros por la agresión a dos colegiados en la jornada del sábado, informó la AUF.



"Debido a la resolución tomada de no arbitrar por la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), la AUF suspendió toda la actividad prevista para este domingo (24/9) en todas sus disciplinas y categorías", indica el comunicado publicado en su página web, que confirma la anulación de la sexta fecha del Torneo Clausura.



La Asociación de Árbitros anunció el sábado a última hora la suspensión de las actividades arbitrales "en virtud de los hechos de violencia ocurridos (...) entre equipos de la Categoría Sub 19 del C.A. Platense contra el C.A. Basañez, donde fueron agredidos cobardemente dos agremiados de Audaf".

Se comunica que tras la decisión de no arbitrar tomada por AUDAF, la AUF suspendió toda la actividad prevista para el día de mañana (24/9). — AUF (@AUFOficial) 24 de septiembre de 2017

La agresión a una jueza de línea y a otro integrante de la gremial de árbitros se produjo en el partido disputado el sábado por la mañana en el Complejo Central Español entre los equipos de categoría sub 19 Platense y Basañez.



En vídeos y fotografías que circularon por las redes sociales se ve el momento en que los aficionados agreden a los colegiados y el impacto de las agresiones en el rostro de uno de los árbitros.

Agresión a árbitra uruguaya: Así se inició los actos de violencia

El Club Atlético Platense manifestó en un comunicado publicado tras los acontecimientos su "más sincero repudio a los hechos de violencia" y se comprometió a tomar "las acciones internas más severas a efectos de erradicar de nuestro club y sancionar a aquellas personas que participaron en tan lamentables hechos".



Según el comunicado de la Audaf, los jueces convocaron una Asamblea Extraordinaria de Socios en carácter urgente el próximo miércoles y la suspensión continuará hasta el día de la Asamblea, al margen de lo que se decida.



Este domingo estaba previsto que se disputaran cinco partidos, el más destacado el que enfrentaría a Peñarol, el líder de la tabla, con Fénix, además de Plaza Colonia-Defensor Sporting, Danubio-Sud América, El Tanque Sisley-Wanderers y Cerro-Juventud.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.