Bundesliga: Mujer árbitro hizo historia en Alemania y el mundo [VIDEO] 

Un día histórico en la Bundesliga. Bibiana Steinhaus se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la primera división del fútbol alemán entre los equipos de Hertha Berlin y Werder Bremen.



La tercera fecha de Bundesliga pasará a la historia no por el empate entre 1-1 entre Hertha Berlin y Werder Bremen, sino por que Bibiana Steinhaus, policía de 38 años, marcó un precedente a favor de todas las mujeres que se dedican al referato en todo el mundo, no solo por ser la primera en dirigir en primera sino por hacerlo de manera sobresaliente.



La primer árbitro mujer en la Bundesliga solo mostró una tarjeta amarilla al futbolista del local Per Ciljan Skjelbred (36') por una infracción e impartió autoridad, pues tiene una larga experiencia en la segunda división de su país.



Bundesliga: Mujer arbitro hizo historia en Alemania y toda Europa Bundesliga: Mujer arbitro hizo historia en Alemania y toda Europa Bundesliga: Mujer arbitro hizo historia en Alemania y toda Europa

"Obviamente estoy muy feliz de que este sueño se haga realidad. Esto es en primer lugar un reconocimiento por el duro trabajo que me trajo aquí, y también es una gran motivación para continuar con esta pasión", dijo la policía de Hannover.