Camerún vs Australia: ¿Cuánto pagan las principales casas de apuestas? Entérate

Camerún vs Australia chocarán este jueves por el Grupo B de la Copa Confederaciones en un partido de vida o muerte, ya que una derrota los dejaría fuera del certamen. ¿Vas a apostar? Revisa cuánto pagan las casas de apuestas.



Sin duda, el favorito para este partido es Camerún, ya que ante Chile demostró que tiene con qué hacer daño pese a su derrota por 2-0. Mientras que Australia, que perdió 3-2 ante Alemania, evidenció falencias en todas sus líneas.



¿Quién ganará? No te pierdas el choque de este jueves por la segunda jornada de la Copa Confederaciones entre Camerún y Australia. A continuación revisa cuánto pagan las principales casas de apuestas.



[Camerún (L) vs Australia (V)]



Casas de Apuestas



Betsson: 2.40 (local) / 3.15 (empate)/ 3.05 (visita)



Te Apuesto: 2.25 (local) / 3.10 (empate) / 2.55 (visita)



Bet365: 2.45 (local) / 3.50 (empate) / 3.00 (visita)