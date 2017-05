El gran combate entre 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr., de este sábado 6 de mayo en Las Vegas, concita las miradas de todos los seguidores del 'deporte de las narices chatas'. Por eso te contamos en qué canal y cuando podrás ver el combate en Perú.



La esperada pelea 'Canelo' Álvarez vs. Julio César Chávez Jr., que definirá al mejor boxeador mexicano de la actualidad será transmitida para Latinoamérica por el canal Space (Movistar 128/532, Claro 130/194, DirecTV 518/1518)



La transmisión comenzará desde las 8:30 de la noche (hora peruana), pero si quieres ver las peleas preliminares de 'Canelo' Álvarez vs. Julio César Chávez Jr., puedes ingresar a la cuenta de Facebook de Combate Space.



La pelea entre 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, que promete un lleno de bandera, además, el combate será visto por miles de personas por TV.



Para esta ocasión 'Canelo' Álvarez no pondrá en disputa su cinturón de peso super wélter de la OMB ya que la pelea ha sido establecida en un peso pactado de 164.5 libras.



Aunque el título mundial no estará en juego, la pelea servirá para acabar con la vieja rivalidad entre 'Canelo' y el hijo de la leyenda Julio César Chávez.