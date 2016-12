¿Cantolao ya no jugará en Primera? El fallo de la Comisión de Justicia de la Segunda División

¡De nunca acabar! La Comisión de Justicia de la Segunda División resolvió el reclamo de Sport Áncash por una supuesta mala inscripción de dos futbolistas extranjeros y dejó sin título (de momento) a la Academia Cantolao.



"La CJ-ADFP-SD 2016 le quitó los puntos ganados a la Academia Deportiva Cantolao, y no decidió dárselo al Club Sport Ancash F.C., ya que ambos clubes incumplieron el reglamento, al alinear durante gran parte del torneo a dos jugadores (cada uno) que no tenían sus documentos de extranjería en regla", dice parte del documento.



"Por ahora, la última decisión la tiene la Junta Directiva, que deberá analizar bien el caso para definir las sanciones pertinentes y al campeón de la temporada 2016", finaliza el fallo.



CJ RESOLVIÓ:



1 Declarar infundado la nulidad deducida por el CLUB ACADEMIA CANTOLAO.



2. Declarar fundado en parte el reclamo del Club Sport Ancash F.C., por haber hecho alinear antirreglamentariamente a sus jugadores extranjeros JEFFERSON COLLAZOS VIVEROS y DANIEL LEANDRO MARTÍN, en consecuencia, el Club Deportivo Academia Cantolao pierde los puntos del partido jugado, pero no se le adjudican al rival en virtud de lo previsto en el párrafo final del artículo 33 de las Bases del presente campeonato oficial, multando al Club Deportivo Cantolao con 1 (una) UIT y declarando infundado el pedido del Club Sport Ancash F.C., de otorgar los 3 puntos del partido jugado entre el referido club y la Academia Cantolao.



3. Sancionar a la Academia Cantolao, con una multa de 1 UIT, por haber alineado antirreglamentariamente a los jugadores extranjeros JEFFERSON COLLAZOS VIVEROS y DANIEL LEANDRO MARTÍN en el transcurso del campeonato ADFP-SD.



4. Sancionar al Club Sport Ancash F.C., con una multa de 1 UIT, por haber alineado antirreglamentariamente a los jugadores extranjeros RONAILLE CALHEIRA SEARA y FABIÁN GONZALES LASO en el transcurso del campeonato ADFP-SD.



5. Ordenar a la Junta Directiva de la ADFP-SD proceda conforme a sus atribuciones teniendo en consideración lo dispuesto en los puntos octavo, noveno y décimo de la resolución y aplicando lo que fuere pertinente el artículo 14° de las Bases del presente campeonato.