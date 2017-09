Carlos Cáceda sobre el triunfo en Quito: "Me desbordó la emoción" [VIDEO y FOTOS]

Detrás de una gran hazaña, aunque parezca extraño, siempre hay una historia de amor, pues es a veces ese sentimiento el que hace realidad lo que parecía imposible, que transforma en posible el anhelo de estar cada vez más cerca de Rusia 2018. Carlos Cáceda, a sus cortos 25 años, se metió en el corazón de 31 millones de peruanos por las lágrimas sinceras. También por una declaración de amor a su compañera Francesca Carranza. Lo encontramos bajo los tres maderos, pero de su cochera. A punto de llevar a su pequeño José Carlos a ponerse una vacuna y fuimos al ‘mano a mano’.



Carlos, todos nos conmovimos cuando caíste sobre tus rodillas y derramaste algunas lágrimas, ¿en qué pensabas?

Me desbordó la emoción. El grupo sabía lo que habíamos hecho y eso me puso muy contento. Recuerdo que se me acercaron Aldo Corzo y José Carvallo y me abrazaron, fue muy emocionante.



Muchas chicas suspiraron cuando le dedicaste el partido a tu esposa Francesca...

Siempre está en los momentos más duros y era una forma de agradecerle por el apoyo que me da y por contenerme. Con el llanto no podía hacer más, lo tenía ahí dentro y lo dejé salir.



¿Ella te consoló en el error que muchos te criticaron ante Bolivia?

Sí, me dijo que esté tranquilo y que revise mi partido con serenidad para que vea en qué me equivoqué. A veces, la gente critica y uno tiene atrás una familia.



¿Lo dices por el bullying que te hicieron en redes sociales?

No me meto a las redes sociales para no perder concentración. Trato de cuidar la cabeza.



Algunos no saben que tu esposa es hija del rudísimo José Carranza. Qué te costó más, ¿conquistar a tu señora o al ‘Puma’?

Ja, ja, ja. El ‘Puma’ es un tipazo. Él me conocía. La chamba fue conquistarla a ella.

ME CONQUISTÓ SU ALEGRÍA

Francesca, ¿qué te conquistó de Carlos?

Me gusta que es superromántico. Tiene lindos detalles (flores y peluchitos), un día me regaló un cuadro con nuestras fotos. Pero lo que más me cautivó fue su alegría.



¿Y es engreidor? ¿Se mete a la cocina para sorprenderte?

Prepara un arroz buenísimo ja, ja, ja. Un día estuve enferma y me preparó una mazamorrita de naranja que hasta ahora la recuerdo.



Cuando planteas algo y quieres que te diga que sí, ¿cómo haces?

Le preparo frejoles con seco...



¿Qué sentiste cuando te declaró su amor a nivel nacional?

Lloré mucho de alegría y de emoción.



Gracias chicos por la onda y que ese amor que se tienen sea la fuerza que nos lleve hasta Rusia 2018.