Carlos 'Mina' Zambrano defiende su título este 29 de abril ante Claudio Marrero [VIDEO]

Vuelve a lo grande. Luego de dos años fuera de los cuadriláteros de boxeo, Carlos ‘Mina’ Zambrano reaparecerá el próximo 29 de abril, en Las Vegas, ante el dominicano Claudio Marrero.



Carlos ‘Mina’ Zambrano, campeón mundial interino pluma de la AMB, participará en una velada organizada por el famoso Floyd Mayweather que lo reclutó para el ‘The Money Team’.



El combate de Carlos ‘Mina’ Zambrano se escenificará en el ‘Sams Town Casino & Hotel’ y será transmitido por Fox Sports.

“Vuelvo con ganas, las lesiones me alejaron mucho tiempo de lo que más me gusta hacer y quiero darle una alegría al pueblo peruano. Mi rival es de los que habla mucho, dice que me va a matar, pero no podrá hacerlo, ya que ni me verá en el ring”, señaló Carlos ‘Mina’ Zambrano.