Carlos Tevez: No creerás las confesiones del ídolo del Boca Juniors [VIDEO]  

Carlos Tevez, el ídolo de Boca Juniors y de la selección argentina abrió su corazón y la puerta de sus secretos más íntimos en un programa de televisión argentina, 'Animales Sueltos', donde Alejandro Fantino le hizo confesar el abandono de su madre, el dolor que vivía por su familia y su grandeza para con sus hermanos y sus sobrinos.



Carlos Tevez reveló los detalle del porqué cambio su apellido que en un momento fue Martínez. "Hay una parte de mi historia que es fuerte, sólo la sabe mi círculo íntimo. Todos piensan que el cambio de apellido mío fue cuando pasé de All Boys a Boca Juniors. Mi madre verdadera me tuvo a mí y mi viejo muere antes que yo nazca. Mi vieja se volvió loca, en un barrio donde está la delincuencia y la droga, y ella no me pudo criar", contó el ex delantero de la selección argentina.



El jugador más querido de Boca Juniors, Carlos Tevez (hoy en el fútbol de China), además se mostró agradecido por los familiares que lo acogieron. "Como no me podía criar y estaba re loca todo el tiempo, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá. A mi mamá, Fabiana, la veo, recuperé la relación hace 5 años", explicó cómo continuó aquella historia.



Carlos Tevez sorprendió a todos con las fuertes historias de su niñez

El delantero contó como fue ese encuentro y además hizo otra revelación. "Nos sentamos y hablamos. Ella está muy bien. Yo de parte de ella tengo 12 hermanos y por parte de mi otra familia tengo 5. Son todos hermanos. Uno de esos hermanos lo tengo preso, es difícil para uno", agregó.



Uno de los consuelos que le queda al ex Boca Juniors, es los testimonios de su llegada a este mundo. "Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba a la panza y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien", contó Carlos Tevez mientras en el set de televisión todos estaban conmovidos.