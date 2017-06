Carlos Tévez desata ola de críticas por jugar como estatua y ganar 40 millones [VIDEO] 

Carlos Tévez, ha demostrado que el fútbol es demasiado generoso, más cuando un video suyo en YouTube se ha convertido en viral. No por sus goles o por apilar rivales, esta vez fue por permanecer inmóvil en el campo de juego, como si fuera una estatua lo que provocó la crítica de todos los hinchas del Shanghai Shenhua de China que esperaban más del ex jugador de la selección argentina.



Carlos Tévez llega a permanecer estático por casi 20 segundos durante un partido de la Superliga de China, como si se tratara de una espectador perdido en el campo de juego. Las imágenes del viral de YouTube, de mostró que el ex delantero de la selección argentina ha perdido todos tipo de motivación .



Carlos Tévez, ídolo de Boca Juniors y de la selección argentina, ha sido criticado por su poco compromiso defensivo.Nin siquiera reacciona cuando le balón llega a cerca de su posición y solo sigue la jugada con la vista.



Los comentario en YouTube han sido lapidarios para Carlos Tévez, ni los propios hinchas del 'Apache' que buscan su retorno a la selección argentina pudieron defenderlo.