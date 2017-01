Carlos Tevez: Así se despidió de los hinchas de Boca Juniors [VIDEO] 

Carlos Tevez se armó de valor, desató el nudo en la garganta y encendió la grabadora. El ídolo de Boca Juniors hasta el momento no se había pronunciado sobre su millonario pase al Shangai Shenhua, así que decidió ensayar una despedida desde la lejana Dubai.



Carlos Tevez quien goza sus últimos días de vacaciones en los Emiratos Árabes antes de comenzar con su nueva etapa como jugador en el fútbol de China, agradeció el cariño que recibió siempre y explicó su decisión de partir.



“Quiero agradecerle a la gente de Boca Juniors por todo el cariño que me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil de tomar esta decisión y tampoco es fácil comunicarla. Uno sabe lo que es estar el día a día en el club que ama, con todas las presiones”, dijo el ex jugador xeneize en un video que publicó el periodista Miguel Bossio.



Carlos Tevez y el día que se despidió de la Bombonera Carlos Tevez y el día que se despidió de la Bombonera

Carlos Tevez jugó su último partido en Boca Juniors el 18 de diciembre en la goleada 4-1 a Colón en la Bombonera. Minutos antes del final del encuentro, Guillermo Barros Schelotto decidió reemplazarlo para que recibiera la ovación de la multitud que pedía su continuidad. Carlitos, entre lágrimas, ya daba indicios de que no habría vuelta atrás.