Carlos Tévez, quien hasta hace poco había sido criticado por permanecer como una estatua en un partido del fútbol en China, rompió su silencio y lo hizo para descargar todo un arsenal de dardos contra Juan Román Riquelme quien se ocupó del otro ídolo de Boca Juniors en más de una ocasión.



Carlos Tévez, delantero del Shanghai Shenhua de China, no esquivó las preguntas sobre el otro ídolo xeneize, pero no se guardó nada. "Cuando a Boca le va mal, sale Román Riquelme y mata a los jugadores y habla bien de River Plate y Marcelo Gallardo", dijo para la cadena TyC



Para Carlos Tévez, fue una liberación poder hablar sobre el otro 'diez' de Boca Juniors, mientras era jugador xeneize, "Me banqué un año y medio que salga a hablar de mí y mis excompañeros. Siempre trató de tirar para abajo a los jugadores y al cuerpo técnico. Yo creo que los jugadores también se le pararon de manos".



Carlos Tévez también criticó una doble moral de parte del ex mediocampista. "Como jugador y como ídolo de Boca Juniors lo respeto, afuera deja mucho que desear. Cuando él jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos. Yo digo las cosas de frente y no me las callo", señaló el 'Apache'.