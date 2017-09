Carlos Tevez: Su entrenador en China lo separó por esta increíble razón [VIDEO] 

Carlos Tévez es una fuente inagotable de noticias. En esta ocasión el ídolo que todos esperan de vuelta en Boca Juniors sorprendió a todos al ser separado por Wu Jungui, el nuevo entrenador del Shanghai Shenhua, por mostrar un evidente sobrepeso.



Carlos Tevez, uno de los jugadores mejores pagados del mundo, fue sometido a un control intensivo del nuevo entrenador, que reemplazó al argentino Diego Poyet, luego que este dejara al equipo a cuatro puntos de la zona descenso. Separar al 'Apache' y al colombiano Freddy Guarín ha sido las medidas más comentadas en el día.



El nuevo entrenador de de Carlos Tevez justificó sus razones ante la opinión pública. "Necesito ser responsable del equipo y de los jugadores. Cuando estás en el terreno de juego y no puedes jugar al 100%, no tiene ningún sentido que juegues. Hablaré con Tévez sobre tácticas, pero no le permitiré jugar por ahora", declaró Jingui sobre el ex goleador de Boca Juniors.



Hay que mencionar que Carlos Tevez llegó al Shangai Shenhua en febrero 2017 proveniente de Boca Juniors, con un salario de 38 millones de euros mensuales. El incremento de peso del argentino también puede sustentarse en el periodo de rehabilitación que tuvo en Buenos Aires producto de una lesión muscular.