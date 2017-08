Carlos Tevez: Hinchas de su club le piden que no vuelva a China [VIDEO]

Carlos Tevez pasa por su curva de menor popularidad desde su llegada a Chian, contratado por el club Shanghai Shenhua. El delantero argentino no ha conseguido ser el ídolo esperado en la Superliga asiatica, pese a ser uno de los futbolistas que más cobra en el mundo.



Carlos Tevez pasa estos días en Argentina junto a su familia luego de sufrir una lesión muscular en la pantorrilla derecha, pero los fanáticos del Shanghai Shenhua, no le perdonan una. Los mensajes en la red social Wiebo (el Twitter chino) no se hicieron esperar.



Rápidamente Carlos Tevez se volvió en el blanco de las críticas "No necesita volver, le podemos enviar desde aquí sus pertenencias". Otro usuario también se desquitó: "El desvergonzado Tevez se fue a Argentina. Que no vuelva".



Además, se conoció que en China, Carlos Tevez, tiene el sobrenombre de "Chico melancólico", pese a que cobra 730 mil euros por semana y solo ha marcado 2 goles en 13 partidos disputados y se perdió varios por lesión.



Para complicar la situación de Carlos Tevez, su equipo, Shanghai Shenhua, que dirige el uruguayo Gustavo Poyet, marcha en el puesto 11 sobre 16 y mañana enfrenta al líder Guangzhou Evergrande (ex equipo de Paulinho).