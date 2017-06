Carlos Tevez: Martín Liberman lo destruyó con estas palabras por atacar a Román Riquelme [VIDEO]

El último jueves, Carlos Tevez criticó a Román Riquelme y lo dejó mal parado ante los hinchas de Boca Juniors. Ante ello, el periodista argentino Martín Liberman salió al frente para defenderlo y destruir al 'Apache'. ¿Qué dijo en su programa?



"Tevez se fue de Boca por plata, ¿a quién quiere engañar? Riquelme volvió a Boca ganando menos plata. Riquelme un día dijo 'me quedo gratis' y jugó gratis un año, mientras que Tevez se fue de Boca por plata. Es mentira que Tevez volvió a Boca por amor. Tevez en Boca ganó millones y millones de dólares y se lo tiene merecido porque es un crack y sin él Boca no sería campeón de este campeonato", fulminó Martín Liberman.



"Equivoca Tevez los tiempos y no midió contra quién se está subiendo al ring. Valoro que tenga los huevos pero no tomó la dimensión de la pelea de un chihuahua contra un ovejero alemán. Uno es amado y será el ídolo máximo de Boca contra uno que no es tan amado como el otro", añadió el periodista argentino.



"Tevez quiere subir a una pelea en la que no puede jugar. El único que puede hacerle la pelea a Riquelme es Palmero o Maradona. Tevez no está a la altura de ellos 3", sentenció Martín Liberman.