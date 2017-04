Carlos Tevez, el mejor pagado del mundo, desató la furia de los aficionados del Shanghai Shenhua de China por esta razón

Carlos Tevez, el futbolista mejor pagado del planeta, levantó este domingo la furia de los aficionados del Shanghai Shenhua tras ser visto por Disneyland, después de haberse perdido un partido de la primera división china a causa de una lesión oficialmente.



Carlos Tevez, que cobra un salario de 38 millones de euros por año tras su llegada a Shenhua a principios de temporada, fue fotografiado el sábado mientras se paseaba en el parque de Disneyland de Shanghai.



"¡Desembolsas decenas de millones de euros para que se pague una visita guiada de Shanghai!", lamentaba un internauta de la web de fans de fútbol Hupu. "Me pregunto si Shenhua a cubierto sus gastos en Disneyland", se interrogaba otro aficionado.



Según el portavoz del Shanghai Shenhua, el argentino fue a Disneyland "a titulo personal", por lo que no hay motivo para sancionarlo.



Carlos Tevez sufrió una lesión muscular en el tobillo en el último encuentro. Pese a su ausencia, su equipo se impuso al Changchun Yatai por 3-2.



Desde que aterrizó en China, Carlos Tevez no ha brillado como se esperaba, con tan sólo un tanto en cuatro partidos. En estos momentos, el Shanghai Shenshua se halla en la undécima posición de la clasificación, lejos del cuarto lugar en el que terminaron el pasado año.



ASÍ LO RECIBIERON CUANDO LLEGÓ A CHINA

Carlos Tévez causa furor en su llegada a China