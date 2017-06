Champions League: Comentarista de América TV confundió a Buffon con Leao Butrón [VIDEO]

Para no creerlo. Mientras las imágenes de televisión captaban la reacción del portero Buffon, uno de los comentaristas de América TV cometió 'blooper' en plena trasmisión de la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus.



Esto pasó tras el segundo gol de Real Madrid que anotó Gabriel Casemiro de larga distancia. El hombre de prensa se quiso referir al portero Buffon y mencionó a Leao Butrón, arquero de Alianza Lima.



La situación fue tomada de la mejor manera por el panel que trasmitía el encuentro de la final de Champions League. Pero lo curioso es que no es el primero que lo dice. En redes sociales llaman a Leao Butrón: 'Leao Buffon', por sus atajadas con el cuadro blanquiazul.



Y no es la primera vez que la TV "compara" a un jugador de talla mundial con uno de nuestro fútbol peruano. También pasó con Carlos Lobatón, de Sporting Cristal, a quien dijeron 'Pirloba', por su pegada al estilo Andrea Pirlo. ¡Un vacilón!