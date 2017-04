Champions League: Día, hora y canal del sorteo de semifinales

¡Ya estamos en semifinales! Sí, la Champions League ya llega a su etapa final y los partidos se ponen cada vez más emocionantes. Real Madrid, Atlético Madrid, AS Mónaco y Juventus; son los clasificados a esta etapa. ¿Cuándo será el sorteo? Entérate en esta nota.



El sorteo de las semifinales de la Champions League se llevará acabo este viernes 21 de abril en las instalaciones de la UEFA, ubicado en Nyon, Suiza. Y como ya es habitual, este evento empezará muy temprano.



Todo está programado para las 6:00 a.m. (hora peruana), donde dirigentes, invitados especiales y demás personalidades del fútbol mundial; estarán presentes para el desarrollo de la misma. El canal encargado de transmitir será Fox Sports en vivo.



Datos: En este sorteo de semifinales de Champions League no habrá cabezas de serie. La ida se jugarán el 2 y 3 de mayo, mientras que la vuelta el 9 y 10 de mayo.