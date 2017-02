¡Regresa el torneo más esperado, pelotero! Luego de un buen tiempo de para, la Champions League vuelve con sus partidazos. Ahora en instancias de octavos de final, con duelos de ida y vuelta, a partir de este martes 14 y miércoles 15 de febrero.



Por si no tienes con quién pasar este San Valentín, te recomendamos ver el choque del martes entre Barcelona y PSG. El equipo de Luis Enrique, que sufrió varias bajas, visitará a los parisinos desde las 2:45 p.m..



El miércoles, Real Madrid enfrentará al Napoli en el Santiago Bernabéu en busca de asegurar el resultado de local, para luego ir con más tranquilidad a Italia.



A continuación revisa la programación de los duelos de ida de la Champions League:



Martes 14 de febrero



PSG vs. Barcelona (2:45 p.m. / ESPN 2)

Benfica vs. Borussia Dortmund (2:45 p.m. / Fox Sports)



Miércoles 15 de febrero



Real Madrid vs. Napoli (2:45 p.m. / Fox Sports)

Bayern Múnich vs. Arsenal (2:45 p.m. / ESPN 2)



Martes 21 de febrero



Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid

Manchester City vs. Mónaco



Miércoles 22 de febrero



Oporto vs. Juventus

Sevilla vs. Leicester