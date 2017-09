Hoy arranca la Champions League edición 2017-2018. Los mejores clubes del mundo saldrán a la cancha en busca del sueño por llegar a la final y levantar el tan ansiado trofeo. En esta nota podrás seguir los resultados EN VIVO de todos los partidos.



Entre martes y miércoles se jugarán la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Uno de los encuentros más atractivos de estar tarde será el Barcelona vs Juventus en el Camp Nou. Mientras que en Escocia, PSG de Neymar y Mbappé, chocarán con Celtic.



Real Madrid, vigente campeón, jugará el miércoles ante el APOEL en el Santiago Bernabéu. Todos los partidos se jugarán a la 1:45 p.m.



TODOS LOS PARTIDOS DE HOY



Benfica vs CSKA Moscú [EN VIVO]

Manchester United vs Basilea [EN VIVO] (Fox Sports 2)

Bayern Munich vs Anderlecht [EN VIVO] (ESPN 2)

Celtic vs PSG [EN VIVO] (Fox Sports 3)

Chelsea vs Qarabag [EN VIVO] (ESPN 3)

Roma vs Atlético Madrid [EN VIVO] (ESPN)

Barcelona vs Juventus [EN VIVO] (Fox Sports)

Olympiakos vs Sporting Lisboa [EN VIVO]