Hoy se jugará la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Los mejores clubes del mundo continuarán su camino en busca de la tan ansiada 'Orejona'. Sigue aquí todos los resultados EN VIVO.



HOY martes, Real Madrid y Borussia Dortmund chocarán en uno de los duelos más llamativos de la Champions League. El vigente campeón buscará su segunda victoria en el Grupo H.



Manchester City vs Shakhtar Donestsk y AS Mónaco vs Porto, serán los otros grandes choques de la segunda fecha de la Champions League.



Martes 26 [RESULTADOS EN VIVO]



Sevilla vs Maribor (1:45 p.m.)

Spartak Moscú vs Liverpool (1:45 p.m.)

Napoli vs Feyenoord (1:45 p.m.)

Manchester City vs Shakhtar Donestsk (1:45 p.m.)

Besiktas vs RB Leipzing (1:45 p.m.)

AS Mónaco vs Porto (1:45 p.m.)

Borussia Dortmund vs Real Madrid (1:45 p.m.)

APOEL vs Tottenham (1:45 p.m.)

Miércoles 27



Qarabag vs Roma (único partido a las 11 a.m.)

Basilea vs Benfica

CSKA Moscú vs Manchester United

PSG vs Bayern Munich

Anderlecht vs Celtic

Atlético Madrid vs Chelsea

Sporting Lisboa vs Barcelona

Juventus vs Olympiakos