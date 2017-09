Una nueva edición de la Champions League arranca este semana. Los mejores clubes del mundo darán inicio a su lucha por conseguir la 'Orejona' 2017-2018. Revisa la programación completa con todos los canales de TV.



Los partidos de la fase de grupos se jugarán entre martes y miércoles. Real Madrid, vigente campeón, recibirá en el Santiago Bernabéu al APOEL de Chipre.



Barcelona, por su parte, recibirá a su verdugo de la Champions League pasada: Juventus en el Camp Nou con Lionel Messi y Paulo Dybala como principales protagonistas.



Todos los encuentros de la fase de grupos de la Champions League se jugarán a la 1:45 p.m. (hora peruana).



Martes 14 de setiembre



Benfica vs CSKA Moscú

Manchester United vs Basilea (Fox Sports 2)

Bayern Munich vs Anderlecht (ESPN 2)

Celtic vs PSG (Fox Sports 3)

Chelsea vs Qarabag (ESPN 3)

Roma vs Atlético Madrid (ESPN)

Barcelona vs Juventus (Fox Sports)

Olympiakos vs Sporting Lisboa



Miércoles 13 de setiembre



Maribor vs Spartak Moscú

Liverpool vs Sevilla (Fox Sports)

Feyenoord vs Manchester City (ESPN)

Shakhtar Donetsk vs Napoli (Fox Sports 3)

RB Leipzig vs AS Mónaco

Porto vs Besiktas (ESPN 3)

Real Madrid vs APOEL (ESPN 2)

Tottenham vs Borussia Dortmund (Fox Sports 2)