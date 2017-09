Champions League: Programación de la fecha 2 y Guía TV de la fase de grupos

Este martes y miércoles se jugará la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League 2017-18. En esta nota podrás revisar todos los duelos y los canales de transmisión.



Real Madrid, vigente campeón de la Champions League, jugará mañana ante el difícil Borussia Dortmund en condición de visita. Los de Zinedine Zidane buscarán su segunda victoria en el Grupo H.



El miércoles, Barcelona enfrentará a Sporting Lisboa en Portugal. Mientras que PSG de Neymar recibirá en el Parque de los Príncipes al poderoso Bayern Munich de James Rodríguez.



Cabe resaltar que todos los partidos de la Champions League se jugarán a la 1:45 p.m.



Martes 26



Sevilla vs Maribor (Fox Sports 3)

Spartak Moscú vs Liverpool (Fox Sports 2)

Napoli vs Feyenoord

Manchester City vs Shakhtar Donestsk (ESPN)

Besiktas vs RB Leipzing

AS Mónaco vs Porto (ESPN 2)

Borussia Dortmund vs Real Madrid (Fox Sports)

APOEL vs Tottenham (ESPN 3)



Miércoles 27



Qarabag vs Roma (único partido a las 11 a.m.)

Basilea vs Benfica (Fox Sports 3)

CSKA Moscú vs Manchester United (ESPN 3)

PSG vs Bayern Munich (ESPN 2)

Anderlecht vs Celtic

Atlético Madrid vs Chelsea (Fox Sports 2)

Sporting Lisboa vs Barcelona (Fox Sports)

Juventus vs Olympiakos (ESPN)