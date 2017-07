Chelsea: Cesc Fábregas ganó en velocidad mental a Willian y Pedro en alucinante reto de entrenamiento [VIDEO]

Una cosa es ser rápido con los pies, y otra muy diferente es ser veloz con la mente. En el último entrenamiento del Chelsea, se pudo apreciar que no necesariamente el que más galopa en la cancha es el que más rápido decide sobre ella. ¡Impresionante!



Como se puede ver en las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, Chelsea incorporó un novedoso juego de velocidad mental para sus jugadores. Fábregas, Willian y Pedro fueron los elegidos para esta prueba.



En teoría, Willian y Pedro son más rápidos que Cesc Fábregas. ¿Y quién es más veloz con la mente? El ex Arsenal y Barcelona demostró su capacidad y venció a sus compañeros de Chelsea.



Los 3 jugadores tenían un mismo objetivo: colocar los conos del color que representan en cada barra. Obviamente había que decidir bien a qué punto ir primero para, en cierto modo, ahorrar tiempo y ganar velocidad. ¡Inteligencia vs rapidez física!

¿Puedes creer que en esta prueba de máxima velocidad Fabregas venció a Willian y a Pedro? pic.twitter.com/DTo6QsmOTn — Bitbol (@Bitbol_LA) 14 de julio de 2017