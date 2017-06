Chelsea FC: Así trolearon a Cesc Fábregas por detalle en esta foto [VIDEO]   

El volante de Chelsea, Cesc Fabregas, ha recibido bromas de todos los calibres, debido a su descuido ala hora de compartir una foto en sus redes sociales. El ex jugador de Barcelona pasaba una distendidas vacaciones, pero un 'sospechoso' bulto en su short se volvió tendencia.



La instantanea del ex Barcelona en su cuenta de Instagram rápidamente se volvió viral, pues en la imagen donde aparece junto a su esposa Daniela Semaan, se puede apreciar el 'entusiasmo' del jugador luego de intercambiar besos con su pareja durante sus vacaciones en Ibiza.



Pero este 'descuido' del amigo de Lionel Messi, capitán de Barcelona, ha provocado múltiples comentarios en tono de mofa debido a la evidente erección del jugador.



Las burlas y las 'troleadas' no se hicieron esperar, las primeras de John Terry, excapitán de Chelsea: "gran imagen, no estoy seguro sobre los ‘shorts’”. Fabregas es asiduo a compartir instantáneas en redes sociales; no obstante, esta vez le fue muy mal.