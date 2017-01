Chemo del Solar: "Alexander Succar me pidió que lo preste a San Martin" [VIDEO]

Chemo del Solar, tuvo un día cargado de novedades tras la última práctica con Sporting Cristal. El entrenador contó los pormenores del préstamo de Alexander Succar a la Universidad San Martín y también la llegada de Christian Ortiz como el último refuerzo del equipo bajopontino.



Chemo del Solar también recomendó la renovación del joven delantero hasta el 2018. "Conversé con Alexander Succar en los últimos días, tenía un interés de que se quede, pero justo el día que íbamos para Chile, me reuní con él y me manifestó el interés de irse prestado a la San Martín, él prefería jugar allí y no quedarse en Sporting Cristal, ante esa decisión no me quedó más remedio que hablar con la directiva y se tomó la decisión", contó el DT.



Asimismo, Chemo del Solar, calmó la duda de los hinchas quienes pensaban que Ryan Salazar correría la misma suerte que el delantero celeste. “Lo de Alexander Succar se hizo a petición del jugador, a Ray Sandoval lo quiero en el equipo, en ningún momento me ha manifestado que quiere irse a otro club. Está entrenando y lo está haciendo bien, a mí me gustaría que se quedara", agregó DT de Sporting Cristal.



Finalmente, el entrenador de Sporting Cristal dio algunas luces sobre el tema de Christian Ortiz. “Hasta donde yo sabía, hasta el sábado, la cosa estaba un poco fría, pero parece que los directivos me pueden dar una nueva noticia”, finalizó.