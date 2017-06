Chemo Del Solar no va más en Sporting Cristal: Sus penosos números como técnico celeste

Chemo Del Solar no será más técnico de Sporting Cristal. Su mala campaña en el torneo local, las goleadas en la Copa Libertadores, y los 'cruces' con sus jugadores, desencadenaron su pronta salida del banquillo. Revisa los números que hizo con los celestes este 2017.



Chemo Del Solar dirigió 24 partidos con Sporting Cristal (Torneo de Verano, Copa Libertadores y Torneo Apertura), de los cuales ganó en 8, empató 6 y perdió 11. No logró llegar a los Play Off del Torneo de Verano y quedó eliminado de la Copa Libertadores en desastrosa campaña.



Justamente en la Copa Libertadores empezó esta caída de Sporting Cristal. Apenas hicieron 2 puntos en 6 partidos y recibió 2 goleadas (5-1 ante The Strongest y 4-0 con Santos / ambos de visita). Esto sin mencionar que los bajopontinos fueron el tercer peor equipo de la fase de grupos de dicho certamen.



Pero fue la goleada ante Melgar (4-1) en Arequipa que lo llevó a este desenlace: dar un paso al costado en la dirección técnica. Chemo Del Solar deja a Sporting Cristal en la casilla 12 del Torneo Apertura con 6 unidades.