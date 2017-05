Chicharito Hernández posó para el "Star Wars Day" del Bayer Lekerkusen en alucinante VIDEO

'Chicharito' Hernández es muy querido por los hinchas del Bayer Leverkusen de Alemania. El mexicano no solo los representa en las canchas, sino también fuera de ellas. Ahora, con motivo del día mundial de la saga de "Star Wars", apareció en un singular anuncio de su club.



A través de sus redes sociales, el Bayer Leverkusen que participa en la Bundesliga, anunció sus próximo encuentros celebrando el "Star Wars Day", donde 'Chicharito' Hernández se lució en la portada junto con sus compañeros Karim Bellarabi y Stefan Kessing.



"¡Feliz #StarWarsDay! #MayThe4thBeWithYou... Y la Fuerza esté con todos nosotros para los siguientes partidos", se lee en la descripción del video con 'Chicharito' Hernández de protagonista.



No cabe duda que este clip llamará la atención de todos los hinchas del Bayer Leverkusen, y por supuesto, de "Star Wars". ¿'Chicharito' Hernández será fan de la popular saga? No lo sabemos. Igual, que la Fuerza lo acompañe.