Chicharito Hernández: ¿Por qué se rapó el cabello? Aquí te explicamos la razón [VIDEO y FOTOS]

Chicharito Hernández en las últimas semanas se ha mostrado con perfil bajo tras conocerse su romance con Camila Sodi. El jugador del Bayer Leverkusen ahora sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse completamente rapado ¿La razón? En las siguientes líneas te lo explicamos.



¿Que Chicharito se rapó porque terminó con Camila Sodi? ¿Chicharito se peló por una buena causa? ¿Chicharito se rapó porque no quiere que le recuerden más a su ex Lucía Villalón? Nooooo, Chicharito Hernández se peló para pagar a una apuesta.



Sí, sucede que Chicharito Hernández, como "buen tapatío", cumplió con una apuesta que le había hecho con el periodista Sergio Dipp sobre quién ganaría el Superbowl.

@sergioadippw Jalisco no te rajes... pagando la apuesta... 🤦🏽‍♂️🤙🏽 Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 4:26 PDT

Chicharito Hernández afirmó que serían los Falcons de Atlanta pero, finalmente, fueron los Patriots los ganadores, por ello el futbolista se tardó alrededor de un mes para cumplir con la apuesta que perdió.



"Desde el 5 de febrero en la noche que estoy esperando este momento. El día del Super aposté que ganaba Nueva Inglaterra, estaba muy seguro de Tom Brady. Pero alguien no estaba tan seguro y me apostó. Y ese alguien, me dijo que antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions League pagaba su apuesta. Tu sabes quién eres. Sé que me vas a pagar", dijo Sergio Dipp a Chicharito Hernández.



Esto lo hizo saber el mismo Chicharito Hernández en su cuenta de Instagram donde compartió un video en el que explica la razón por la que ahora se ve 'pelao'.

SE BURLAN DE CHICHARITO EN REDES SOCIALES



Las redes sociales no pudieron ser ajenas a la 'pelada' de Chicharito Hernández y más de uno lo vacilaron con divertidos memes y algunos comentarios.

Chicharito Hernandez al ver truncados sus sueños de consagrarse en Europa decide incursionar en el cine para la secuela de fragmentado... pic.twitter.com/mxcQA6cgJF — Machitrol Falócrata (@0marsauri0) 13 de marzo de 2017

SIGUE ROMANCE CON CAMILA SODI



Aunque Chicharito Hernández no habla de su actual relación amorosa con Camila Sodi, se sabe que la pareja sigue firme y no ha dado pie a los comentarios que se han dicho desde que se supo que ambos eran pareja.



Incluso, Chicharito Hernández no ha salido a responder a las acusaciones de su expareja que lo acusó de desleal por dejarla en el momento que ella más lo necesitaba.