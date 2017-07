Chile vs. Alemania: Memes despiadados y geniales de la final de la Copa Confederaciones [FOTOS]

Chile vs. Alemania EN VIVO. Hoy se define al campeón de la Copa Confederaciones con un partidazo que ya se vive desde las redes sociales, donde los memes están a la orden del día y los chilenos están seguros de ganar el campeonato por primera vez en su historia.



Los memes del Chile vs. Alemania son los más vistos en Facebook y Twitter. El partido se inicia desde la 1:00pm y los hinchas chilenos ya han tomado San Petersburgo a la espera de este emocionante encuentro.



El argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Ronaldo Nazario y el camerunés Samuel Etoo son algunos de los invitados ilustres a la final de la Copa Confederaciones entre Chile vs. Alemania.

Ronaldo, que ganó la Copa Confederaciones en 2007, ha recibido el honor de llevar la copa al estadio San Petersburgo Arena donde se celebra la final.



Mientras, Maradona, que mantiene una estrecha relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó el viernes a Rusia, donde se manifestó dispuesto a dirigir a la selección eslava.