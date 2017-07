Chile: El llanto de los jugadores tras perder la Copa Confederaciones ante Alemania [VIDEO]

Chile perdió 1-0 ante Alemania y no pudo levantar la Copa Confederaciones Rusia 2017. El equipo de Antonio Pizzi no pudo ganar su tercera final consecutiva internacional tras obtener los títulos de Copa América y Copa América Centenario.



Tras el pitazo final, que coronó a Alemania campeón de la Copa Confederaciones, los jugadores de la selección chilena no pudieron evitar el llanto en el terreno de juego.



En las imágenes se puede ver a Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Gary Medel, entre otros, llorar con el triste momento tras los 90 minutos de juego.



El único gol del partido lo anotó Stindl tras un grosero error en salida del defensa chileno Marcelo Díaz en el minuto 20 de la primera parte.