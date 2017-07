Chile vs Alemania: EN VIVO Día, hora, canal y tv de final Copa Confederaciones 2017

Chile vs Alemania: EN VIVO. Chilenos y alemanes jugarán la final del Copa Confederaciones Rusia 2017. ¿Ya tienes tu favorito? No te pierdas este gran duelo por la gloria, Aquí podrás revisar el día, hora y canal del partido.



Chile vs Alemania: Ambos equipos, que se vieron en el Grupo B donde empataron 1-1, buscarán levantar el tan ansiado trofeo con miras al Mundial de Rusia 2018. 'La Roja' podría ganar su tercer título internacional en dos años (Copa Américo y Copa América Centenario).



Chile vs Alemania: ¿A qué hora juegan y en qué canal? El partido arrancará a la 1:00 p.m. (en Perú y México) por la señal de Latina. Si eres de otro país también puedes seguirlo por Sky México, TV Azteca y DirecTV. ¡Imperdible!



Chile viene de un partidazo ante Portugal en semifinales. Tuvieron que vencer en penales (3-0) al equipo de Cristiano Ronaldo con destacada actuación de su portero Claudio Bravo, que tapó las 3 ejecuciones de los lusos.



Alemania, por su parte, no tuvo problemas y goleó 4-1 a México. El joven equipo de Joachim Löw ha demostrado a lo largo de la Copa Confederaciones que son de temer. ¿Quién subirá al podio? Sigue el partido.