Chile vs Alemania: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final de Copa Confederaciones 2017

Chile vs Alemania: EN VIVO EN DIRECTO. 'La Roja' enfrenta este domingo al cuadro 'germano' en San Petersburgo por la final de la Copa Confederaciones. ¿Quién se llevará la Copa de Rusia 2017? No te pierdas este partidazo en busca de la gloria. Ojo que aquí podrás seguir todas las incidencias del partido: minuto a minuto y videos de los goles.



Chile vs Alemania se jugará a la 1:00 p.m. (hora peruana por la señal de Latina y DirecTV). Los 'mapochos' buscarán levantar su tercer título internacional, mientras que los alemanes, la gran hazaña de lograrlo con su equipo joven. Ambas escuadras ya se enfrentaron por el Grupo B, donde empataron 1-1.



¿Cómo llegan? Chile viene de ganar en penales a Portugal 3-0 con destacada actuación de su portero y capitán Claudio Bravo, que paró todos los remates del cuadro luso en semifinales de la Copa Confederaciones. 'La Roja' jugará este domingo su tercera final en dos años: ¿le podrán ganar al equipo de Joachim Löw? Habrá que esperar el choque.



Alemania, por su parte, aplastó en semifinales a un desconocido México por 4-1. Los 'germanos' han demostrado que, pese a tener un equipo con edad promedio de menos de 25 años, pueden competir de igual a igual con cualquier selección que tienen al frente. Sin duda, un gran choque que debes seguir desde el pitazo inicial.



El Chile vs Alemania también significará el duelo entre dos ex compañeros del Barcelona: Claudio Bravo y Ter Stegen, portero de sus respectivas selecciones. Ellos fueron rivales por la titularidad del cuadro español. Cabe resaltar que el meta 'mapocho' no estuvo ante los 'germanos' cuando chocaron por el Grupo B de la Copa Confederaciones por lesión.



En Chile hay dos jugadores que destacaron a lo largo de la Copa Confederaciones: Arturo Vidal y Alexis Sánchez, la dupla demoledora de 'La Roja'. A ellos se suman los goles de Eduardo Vargas y las manos de Claudio Bravo. ¿Se lucirán en la final? Será un gran reto para el país del sur.



El DT de Alemania, Joachim Löw, aseguró que su equipo jugará más al ataque con referencia al duelo que tuvieron en la fase de grupos con Chile (1-1). ¿Quién se llevará el trofeo de la Copa Confederaciones? Seguro ya tienes a tu favorito.