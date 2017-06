Chile vs Alemania: ¿Cuánto pagan las principales casas de apuestas? Entérate

Chile vs Alemania se medirán este jueves por el grupo B de la Copa Confederaciones. Los de Antonio Pizzi, tras su gran presentación ante Camerún, buscarán dar el golpe ante los germanos que les permita ratificar su etiqueta de candidatos.



Alemania, por su parte, tuvo una deslucida presentación ante Australia (3-2) en un encuentro en el que evidenciaron su falta de experiencia en torneos de esta categoría. ¿Quién ganará el duelo? No te pierdas el encuentro de este jueves.



¿Vas a apostar? Ojo que las casas de apuestas no tienen un favorito. Digamos que las opciones están divididas. Así que piensa bien antes a poner tu dinero en juego.



[Alemania (L) vs Chile (V)]



Casas de apuestas:

​

Te Apuesto: 2.30 (local) / 3.10 (empate) / 2.50 (visita)

Betsson: 2.60 (local) / 3.55 (empate) / 2.55 (visita)

Bet365: 2.60 (local) / 3.75 (empate) / 2.70 (visita)