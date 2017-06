Chile vs Australia: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas? Entérate aquí

Chile vs Australia EN VIVO EN DIRECTO. La selección chilena podría sellar su clasificación a semifinales este domingo cuando enfrente a Australia por la última jornada del Grupo B de la Copa Confederaciones. ¿Vas a apostar? Entérate cuánto pagan las principales casas de apuestas.



Chile vs Australia: ¿Quién parte como favorito? Sin duda el cuadro que dirige Antonio Pizzi, ya que mostraron eficacia y buen juego en los dos partidos (ante Camerún y Alemania) de Copa Confederaciones. A Chile le basta un empate o caer por la mínima diferencia para estar en semifinales del torneo.



Para las casas de apuestas, Chile también es el candidato a llevarse el partido de este domingo, por lo que una victoria de la visita (Australia) pagará más de acuerdo a la cantidad de dinero que apostaste. Ojo que será con opción doble.



A continuación, revisa cuánto pagan las principales casas de apuestas. ¿Ya preparaste tu jugada?:



Chile (L) vs Australia (V)



Te Apuesto: 1.20 (local) / 5.00 (empate) / 8.50 (visita)

Betsson: 1.33 (local) / 5.65 (empate) / 8.95 (visita)

Bet365: 1.33 (local) / 5.75 (empate) / 10.00 (visita)