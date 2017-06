Chile vs Australia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido por Copa Confederaciones

Chile vs Australia: EN VIVO EN DIRECTO. 'Mapochos' y 'Socceroos' se enfrentan este domingo por la última jornada del Grupo B de la Copa Confederaciones Rusia 2017. 'La Roja' buscará clasificar a semifinales del torneo (les basta un empate o caer por la mínima diferencia). ¡No te pierdas el encuentro! ¡Aquí podrás seguir todas las incidencias!



Chile vs Australia arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana por Latina y DirecTV). ¿El técnico Antonio Pizzi hará descansar a algunos jugadores ante Australia? ¿Seguirá Alexis Sánchez haciendo historia al mando de Chile? ¿Ya se recuperó el portero Claudio Bravo? Entérate de esto y otros detalles en la nota.



Antonio Pizzi dijo en la previa del Chile vs Australia que presentará su mejor equipo en la última jornada del grupo B de la Copa Confederaciones. Pero que igual "contemplará una serie de circunstancias que lógicamente evaluará". Todo esto porque considera que aún no ha cumplido el primer objetivo: clasificar a semifinales del torneo.



Una de las piezas claves de este Chile es Alexis Sánchez. Su presencia en el once titular de la 'Roja' ha sido fundamental para conseguir los objetivos. Ante Camerún ingresó y le cambió la cara a su selección que terminó ganando 2-0. Y ante Alemania anotó y se convirtió en el máximo goleador de Chile de toda su historia. Sin duda, está en su mejor momento.



"Para cualquier ser humano un reconocimiento así es gratificante. Los logros individuales siempre tienen un papel secundario", puntualizó Antonio Pizzi sobre Alexis Sánchez a un día del Chile vs Australia por el Grupo B de la Copa Confederaciones.



Otra de las novedades antes del Chile vs Australia es el alta médica del portero chileno Claudio Bravo, quien estrenó con normalidad junto a sus compañeros de selección. ¿Será de la partida en la última jornada? Antonio Pizzi tiene la última palabra.



Sobre el apoyo de los más de 4 mil 200 chilenos que han viajado a Rusia para seguir a la Roja, Pizzi recordó que la Confederaciones es "un acontecimiento histórico para el fútbol chileno, que por primera vez nos toca participar y lógicamente hay una ilusión y una motivación muy grande en todo el pueblo chileno".



Chile vs Australia: Así jugarían este domingo por el Grupo B de la Copa Confederaciones



​Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gonzalo Jara (o Enzo Roco), Jean Beausejour - Charles Aránguiz (o Francisco Silva), Marcelo Díaz, Pablo Hernández (o José Fuenzalida), Arturo Vidal - Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi



Australia: Mat Ryan - Bailey Wright, Milos Degenek, Trent Sainsbury - Mark Milligan, Aaron Mooy, Alex Gersbach, James Troisi, Tom Rogic, Mathew Leckie - Tomi Juric. DT: Ange Postecoglou



