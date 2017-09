Chile vs Bolivia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Chile vs Bolivia: EN VIVO Día, hora y canal. Los 'Altiplánicos' recibirán a los 'Mapochos' en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. ¡Chequea todos los detalles del choque!



El Chile vs Bolivia tiene un sabor especial para los hinchas 'verdes'. Pues, como se recuerda, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), le quitó 4 puntos (1 del empate con los sureños y 3 de su victoria a Perú) a los 'Altiplánicos' por la indebida inscripción del futbolista Nelson Cabrera, por lo toman este duelo como una "revancha".



Chile vs Bolivia se verán las caras este martes desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la señal de Gol Perú. A continuación revisa todos los horarios y canales de transmisión del encuentro por Eliminatorias Rusia 2018:



Bolivia: (3:00 pm. / Bolivia TV)

Chile: (5:00 pm. / Mega)

Perú: (3:00 pm. / Gol Perú)

Argentina: (5:00 pm. / TV Pública)

Colombia: (3:00 pm. / Fox Sports)

Ecuador: (3:00 pm. / Ecuavisa)



Chile visitará a Bolivia con la necesidad de conseguir los 3 puntos que lo mantengan en la pelea por los puestos de clasificación. Esto tras su derrota de local 3-0 ante Paraguay.



Bolivia, que viene de caer 2-1 ante Perú, ya no tiene chances de clasificar a Rusia 2018. Igual, querrán darle una alegría a su hinchada el martes por Eliminatorias Rusia 2018.



Ya en Calama y recibiendo el inmenso cariño de la gente de El Loa ¡Infinitas gracias a nuestros incondicionales hinchas!#VamosChile ⚽️🇨🇱 pic.twitter.com/dNrv6a3R8a — Selección Chilena (@LaRoja) 2 de septiembre de 2017