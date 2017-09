Chile vs Bolivia: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'Altiplánico' recibe este martes a la 'Roja' en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Este choque arrancará a las 3:00 p.m. ¡No te pierdas las incidencias!



Bolivia llega dolido a este partido contra Chile. Los de Soria cayeron en la anterior jornada 2-1 frente a Perí de visita. Esto, además, de los puntos perdidos tras el reclamo de los 'Mapochos' a la FIFA por mala inscripción del paraguayo-boliviano Nelson Cabrera.



Con lo último mencionado, el Chile vs Bolivia tiene sabor a revancha para los 'Altilánicos', que ya no tienen opciones de clasificar a Rusia 2018 pero querrán malograrle la fiesta a la visita, pues aún luchan por un cupo a la cita mundialista.



Chile tampoco llega bien al partido ante Bolivia por Eliminatorias Rusia 2018. 'La Roja' perdió sorpresivamente 3-0 ante Paraguay en Santiago el último jueves, por lo que buscarán lavarse el rostro ante el cuadro verde.



De hecho, Arturo Vidal, mediocampista de Chile protagonista de un autogol ante los paraguas, ve el encuentro contra Bolivia como "una batalla". Y es que el popular 'King Arturo' suele ser polémico en sus redes sociales.

Listos para la batalla de mañana!!!!💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 vamos chile carajo!!!🇨🇱🇨🇱🏆🏆🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/EkaWOUf4hJ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 4 de septiembre de 2017

El Chile vs Bolivia se jugará a 3.600 metros de altitud, situación que llevó a los 'Mapochos' a entrenar en la cuidad de Calama (norte de Santiago) con 2.400 metros sobre el nivel del mar para aclimatarse y buscar un parecido con La Paz.



Bolivia mandaría ante Chile un equipo muy ofensivo, con jugadores más acostumbrados a la altura. Hablamos de Alejandro Chumacero, Pablo Escobar y Juan Carlos Arce. El local intentará romper su mala racha ante 'La Roja'.



Sí, Bolivia no puede ganarle a Chile desde las Eliminatorias Corea-Japón 2002, cuando vencieron 1-0 en La Paz. Luego de ello, los 'verdes' cayeron en casa (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).



Chile y Bolivia protagonizarán un partidazo en busca de los 3 puntos, aunque con diferentes objetivos. Uno querrá dale una alegría a su gente, mientras que la visita un triunfo que le permita acomodarse mejor en la tabla pensando en Rusia 2018.