Chile vs Camerún: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Debutan en Copa Confederaciones 2017

Chile vs Camerún: EN VIVO EN DIRECTO. 'La Roja' debuta ante Camerún este domingo por el Grupo B de la Copa Confederaciones 2017 en el Spartak de Moscú. El partido arrancará a la 1:00 p.m. (hora de Perú) y 2:00 p.m. (hora de Chile) por la señal de Latina y DirecTV. ¡No te pierdas este encuentro!



El hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, técnico de la selección de Chile, admitió que Alexis Sánchez, delantero del Arsenal, es duda para el estreno en la Copa Confederaciones ante Camerún por un problema en el tobillo izquierdo.



Pizzi explicó que Alexis tuvo un problema hace un par de días en el mismo tobillo que se lesionó en la Copa América Centenario, que por ese motivo está haciendo una "recuperación pasiva" y que hasta mañana no decidirá si juega o no ante Camerún.



El seleccionador es optimista, pero señaló que el futbolista del Arsenal aún tiene dolor, en tanto que sobre el guardameta Claudio Bravo explicó que continúa con su evolución, cada día se encuentra mejor y está haciendo el máximo esfuerzo para estar a disposición.



En todo caso, aseguró que no expondrá a futbolistas que no estén en condiciones de jugar y que durante su etapa al frente de la selección ha tenido que "sustituir a gente muy importante, ya sea por lesión o rendimiento" y que siempre han antepuesto el colectivo ante cualquier individualidad.



En cuanto a Camerún, equipo al que se medirá Chile este domingo en el estadio del Spartak de Moscú, Pizzi comentó que vio el partido amistoso que perdió por 4-0 contra Colombia en Getafe (Madrid) el pasado martes y le sirve "para tener una referencia", aunque el conjunto africano jugó con varios que no suelen ser habituales en el once titular.



El seleccionador camerunés Hugo Broos aseguró este sábado que la clave del primer encuentro de su equipo en la Copa Confederaciones será saber "contrarrestar el juego de Chile", su rival el domingo en Moscú.



"Chile es un muy buen equipo y si han ganado el campeonato sudamericano significa que son mejores que Brasil, Argentina o Colombia", dijo el técnico belga en la conferencia de prensa oficial celebrada en el escenario del encuentro, el estadio del Spartak de Moscú.



Preguntado por la clave del encuentro Broos comenzó bromeando: "Para ganar hay que marcar goles, así que el que más goles marque ganará".





Chile vs Camerún: Alineaciones probables



Chile: Herrera - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Díaz, Aránguiz, Vidal - Fuenzalida, Vargas, Alexis Sánchez (o Martín Rodríguez). DT: Juan Antonio Pizzi (ARG)





Camerún: Ondoa - Fai, Ngadeu, Teikeu, Oyongo - Siani, Djoum - Bassogog, Zoua, Moukandjo - Aboubakar (o Ndip També). DT: Hugo Broos (BEL)