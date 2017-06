Chile vs Portugal: Arturo Vidal arremetió contra Cristiano Ronaldo y lo calificó de "engreído"

Chile vs Portugal: Ambas selecciones chocan hoy por semifinales de Copa Confederaciones Rusia 2017. En la previa, el chileno Arturo Vidal arremetió contra Cristiano Ronaldo, figura del conjunto luso. ¡El 'mapocho' no cree en nadie!



"¡Cristiano Ronaldo es un engreído! No existe para mí", habría dicho Arturo Vidal, según informó "Daily Mail" en su portal. "Ya le dije a mi compañero en el Bayern Joshua Kimmich que nos encontraremos de nuevo en la final", agregó el mediocampista de Chile.



Sin duda, Arturo Vidal se la tiene jurada a Cristiano Ronaldo, quien lo eliminó de cuartos de final de Champions League con el Real Madrid. ¿Se podrá cobrar la revancha hoy en semifinales de Copa Confederaciones? No te pierdas este gran duelo.



"Vamos con todo Chile carajo. A dejar la vida por nuestra patria", escribió Arturo Vidal en sus redes sociales en la antesala del Chile vs Portugal.

Vamos con todo chile carajooo!!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱 a dejar la vida por nuestra Patria!!💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/DVuiPVyAyc — Arturo Vidal (@kingarturo23) 28 de junio de 2017