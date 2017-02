Christian Cueva: Mira su autocrítica tras victoria de Sao Paulo [VIDEO] 

Christian Cueva no terminó feliz. Al diez de Sao Paulo no le bastó que su equipo gane y anotar un gol de penal en la victoria (3-2) sobre el Sao Bento para marcharse con una sonrisa y lo confesó ante la prensa brasileña.



Christian Cueva no pudo olvidar las increíbles ocasiones de gol que perdió frente al arco rival que terminaron en las manos del golero o desviados fuera de la cancha y que pusieron en riesgo el triunfo de Sao Paulo.



Christian Cueva, incluso, confesó que intentó sacarse el clavo pateando la pena máxima a favor del tricolor. "Yo pateé el penal porque me sentía confiado después de errar tantas chances de gol. Se la quite a Lucas Pratto porque me tenia confianza. Ahora fallar esos goles son mi responsabilidad. Nunca me había pasado y espero reponerme de esto", declaró el popular 'Aladino'.



El 'Diez' de moda en Sao Paulo también hizo una autrocrítica colectiva. "No merecimos ganar de forma ajustada. Ganar así no me gusta, duele. El empate de ellos llegó por una pérdida de pelota mía. Eso no puede pasar", añadió.