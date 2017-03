Christian Cueva: Mira cómo bautizaron su jugada en España [VIDEO] 

Christian Cueva, no deja de sorprender no solo a los hinchas de Brasil, sino también a los hinchas españoles que recuerdan los regates del peruano cuando era parte del Rayo Vallecano. Hoy el '10' de Sao Paulo volvió a ganar espacio en la última publicación del Diario AS que bautizó una de sus jugadas en Copa de Brasil.



Christian Cueva, que anotó un gol al mejor estilo de 'Romario' como afirma la publicación, además le hizo una tremenda huacha a un marcador del ABC, una jugada que el medio español a bautizado como la 'Cuevinha' por las características de estilo brasileño que tuvo al hacerla.



No hay duda que Christian Cueva atraviesa una de sus mejores etapas desde su llegada a Brasil, donde es la pieza clave de Sao Paulo."Recuerda a Romario. No deja de crecer en Brasil", asegura la versión online de AS.







Cabe mencionar la expectativa que existe Christian Cueva a quien se le espera este domingo en Lima para entrenar con la selección que afrontará dos partidos, ante Venezuela y Uruguay, por las Eliminatorias Rusia 2018. El volante jugará su último partido con Sao Paulo el sábado ante el Ituano por el campeonato paulista.